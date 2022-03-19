Українці переходять на зимовий час - переводимо годинник!

15:49 24 жовтня Київ, Україна

Безліч суперечок ведеться про доцільність, користь і шкоду від сезонного переведення годинників. Але годинник цокає, а люди в багатьох країнах світу як і раніше терпляче крутять стрілки своїх годинників: годину вперед навесні - з зимового на літній, годину назад восени - з літнього на зимовий.

Всього ж переведення годинників 2020 відбувається в 71 країні світу, включно з Україною, країнами ЄС, Литвою, Естонією, Латвією, Ізраїлем, Великобританією, США, Канадою, Австралією, Мексикою, Іраном та іншими.

Годинники в 2020 році не переводять: Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Грузія, РФ, Китай, Південна Корея, Монголія, Індія, Японія, Бразилія, Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Мальдіви, Венесуела та інші (всього 178 країн).

Отже, українці переведуть годинник в останню неділю жовтня - з 24 на 25 жовтня 2020 року о 04:00. Стрілки переводяться на годину назад!

У нашій країні годинник переводять згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 "Про порядок обчислення часу на території України".

Відзначимо, що ідея штучно маніпулювати часом належить американському вченому, політику, дипломату, винахіднику Бенджаміну Франкліну. У 1784 році він запропонував збільшити світловий день з метою скорочення витрат на електроенергію.

Критики літнього часу говорять про негативний вплив переведення годинників на здоров'я людей і вказують на те, що економічна користь переходу на літній час не доведена.

Також повідомлялося, що NASA активувало атомний годинник для польотів в глибокому космосі.