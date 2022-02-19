Українці не покинули Сектор Гази - МЗС

13:00 22 травень Київ, Україна

Бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС затримали евакуацію громадян України із зони бойових дій. Міністерство закордонних справ заявило, що створює всі необхідні умови для здійснення стратегії. Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ніколенко заявив, що в Україну вирішили повернутися 140 наших співгромадян, які перебувають в Секторі Гази.

"Є також звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян. Отже, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії", - пояснив представник МЗС.

Раніше повідомлялося, що заявку на евакуацію подали близько 120 громадян України. Попри запевнення глави МЗС Дмитра Кулеби евакуювати своїх співвітчизників за 48 годин, операція так і не була виконана. Вильоти в Ізраїль призупинили у зв'язку з бойовими діями і літак, який готувався до відправки з "Борисполя", був скасований.