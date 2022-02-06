Українці хочуть покинути Сектор Гази: МЗС

Міністерство закордонних справ України поділилося інформацією про українців, які живуть на території Сектора Гази. Згідно з попередніми даними, близько 120 людей бажають покинути територію ізраїльсько-палестинського конфлікту. Українським дипломатам треба сформувати список для обробки дипломатичного транспортування.

За словами джерела в МЗС, розвиток подій залишається непередбачуваним, не виключається проведення Ізраїлем наземної військової операції в Секторі Гази, що призведе до великих руйнувань і жертв, в тому числі серед мирного населення, може постати питання про евакуацію звідти українських громадян.

"Попередньо відомо, що близько 120 громадян України висловили бажання щодо евакуації з анклаву, їм запропоновано сформувати список і направити в диппредставництва для подальшої обробки", - повідомив співрозмовник агентства.

За наявною інформацією, евакуація громадян інших країн з Сектора Гази поки не проводилася. У Секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 16 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає.

Раніше евакуація українських громадян здійснювалася через Єгипет.