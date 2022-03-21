Українці повинні жити довше: Зеленський оголосив про старт програми «Здорова Україна»

11:51 22 червня Київ, Україна

В Україні стартує програма "Здорова Україна", яка торкнеться всіх вікових категорій і груп населення країни.





Програму презентував глава України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" 22 червня.

Середня тривалість життя в країні становить 72 роки - 115 показник в світі.

"В Україні середня тривалість життя становить 72 роки. За цим показником ми займаємо 115-е місце в світі. Але найстрашніше тут не рейтинги, а то, що чисельність населення України зменшується з кожним роком. Щоб зрозуміти цю загрозу, досить порахувати, скільки нас буде через 10-20 або 50 років, якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально ", - сказав президент.

Виправити ситуацію сподіваються за рахунок програми Здорова Україна, яка передбачає окремий підхід з метою залучення до спорту для кожної вікової групи.

Модель здорової школи

Зеленський заявив про запуск восьми компонентів для поліпшення імунітету всіх учнів шкіл. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування (зокрема, нове шкільне меню), популяризація спортивних секцій, нові онлайн-додатки, щоб можна було знайти ці спортивні гуртки тощо.

"Ми повинні робити все, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше. Починатися все повинно з дитинства. Це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, нове шкільне меню. Це популяризація спортивних секцій", - заявив гарант.

Повне медичне обстеження

Для осіб старше 55 років будуть введені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - щороку, уточнив президент.

"Крім діагностики, важлива профілактика захворювання", - додав Зеленський.

Створення спортмайданчиків в Україні

Створення активних парків і спортивних майданчиків по всій Україні. Президент хоче, щоб спорт був доступний для всіх.

"Це локації, мета яких дуже проста - спорт для всіх", - пояснив він.

Також Зеленський підкреслив, що популяризацією спорту серед дітей та молоді, а також необхідністю своєчасних медобстежень будуть займатися відомі люди в Україні. Йдеться про зірок спорту, шоу-бізнесу, телеведучих тощо.