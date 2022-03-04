Українців з територій ОРДЛО пропускатимуть на щеплення без самоізоляції

15:10 05 червень Київ, Україна

Україна не залишить без COVID-вакцинації своїх громадян на непідконтрольних територіях. Як повідомила Державна прикордонна служба України, всі українці, які перебувають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, будуть пропускатися для вакцинації від COVID-19 на підконтрольну територію без самоізоляції.

"Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо в КПВВ, - йдеться в повідомленні.

Прикордонники також нагадали, що громадяни України, які підлягають самоізоляції під час проходження на контрольовану територію, зобов'язані встановити і активувати мобільний додаток системи Вдома. У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям при перетині лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.