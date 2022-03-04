Українців з територій ОРДЛО пропускатимуть на щеплення без самоізоляції

Україна не залишить без COVID-вакцинації своїх громадян на непідконтрольних територіях. Як повідомила Державна прикордонна служба України, всі українці, які перебувають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, будуть пропускатися для вакцинації від COVID-19 на підконтрольну територію без самоізоляції.
Прикордонники також нагадали, що громадяни України, які підлягають самоізоляції під час проходження на контрольовану територію, зобов'язані встановити і активувати мобільний додаток системи Вдома. У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям при перетині лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.
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