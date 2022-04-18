Українців з завтрашнього дня будуть штрафувати за відсутність захисної маски

За перебування в громадському транспорті і приміщеннях без захисної маски, згідно з підписаним Володимиром Зеленським законом, загрожує штраф від 170 до 255 грн.
Відповідне рішення глави держави опубліковане в газеті Верховної Ради "Голос України" від 20 листопада. Він набирає чинності вже в суботу, 21 листопада, коли знову почне діяти "карантин вихідного дня".
Йдеться про закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 1000-IX, який Верховна Рада прийняла 6 листопада 2020 року.
Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно.
Так, штрафи до 255 грн для тих, хто ходить в приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок або респіраторів.
В Офісі Президента відзначили, що закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.
Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я і життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 і перевантаженню медичних установ, запевнили в ОП.
Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правил - дотримання дистанції, носіння маски і користування санітайзером.
Відповідне рішення глави держави опубліковане в газеті Верховної Ради "Голос України" від 20 листопада. Він набирає чинності вже в суботу, 21 листопада, коли знову почне діяти "карантин вихідного дня".
Йдеться про закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 1000-IX, який Верховна Рада прийняла 6 листопада 2020 року.
Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно.
Так, штрафи до 255 грн для тих, хто ходить в приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок або респіраторів.
В Офісі Президента відзначили, що закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.
Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я і життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 і перевантаженню медичних установ, запевнили в ОП.
Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я на тлі невтішної статистики щодо поширення COVID-19 закликають дотримуватися трьох простих правил - дотримання дистанції, носіння маски і користування санітайзером.
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