Україна призупиняє поставки електроенергії з Білорусі та Росії

12:24 26 травень Київ, Україна

За рішенням Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Україна призупиняє імпорт електроенергії з РФ і Білорусі до 1 жовтня 2021 року.

"НКРЕКП обмежила доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року. Таке рішення прийнято з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас з таким проханням, зазначивши, що це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики і потенційно загрожує енергетичній безпеці. При цьому ми згадуємо і наш досвід, і цю зиму, і згадуємо про баланс інтересів, тому що ми також думаємо і про споживачів, і про те, що теоретично припинення імпорту як ринкового механізму може призводити і до зловживань і маніпуляцій на ринку", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Він не виключив, що НКРЕКП, швидше за все, продовжить обмеження пропускної здатності перетинів ліній електропередач між Україною і Росією і Білоруссю і після 1 жовтня.



НКРЕКП відповідною постановою прийняла рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких була розподілена пропускна здатність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія і Білорусь).

Регулятор також доручив оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну здатність, розподілену на річних аукціонах.