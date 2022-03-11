Україна-Нідерланди: про гру на Євро-2020 (2021)

У неділю, 13 червня, відбудеться довгоочікувана подія - збірна України проведе стартовий матч на Євро-2020 (2021). Суперником команди Андрія Шевченка стане національна збірна Нідерландів, яка багатьма експертами вважається одним з головних претендентів на європейський престол.

Втім, точно так же є й інші експерти, не менш численні, які вважають, що "Помаранчевим" максимум що світить - це чвертьфінал. Причин тому кілька, і головна з них: суперечлива персона головного тренера. Призначення Франка де Бура викликало чимало запитань, а невиразна гра команди під його керівництвом перевела ці питання з розряду дивних в розряд мало не загрозливих.

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур розповів офіційному сайту UEFA про очікування від майбутнього поєдинку зі збірною України:

«Ми дивилися відео матчів збірної України, і я знаю деяких її гравців, бачив їх в справі. Вважаю її сильною командою з класними виконавцями. Вона організована і показує гідний футбол, тому якщо говорити прямо, то це важкий суперник».

Головний тренер Національної збірної України дав передматчеву пресконференцію напередодні поєдинку проти Нідерландів в першому турі групового етапу ЧЄ-2020:

- Буває таке, що команди розклеюються після пропущеного гола від сильного суперника. Як збираєтеся протистояти Нідерландам?