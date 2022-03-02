Україна жорстко відповість Білорусі на будь-які спроби легітимізувати окупацію Криму Росією

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прокоментувала заяву Олександра Лукашенка про те, що Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів в анексований Крим.
Україна буде діяти блискавично і жорстко проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, і якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, - санкції будуть неминучі з усіма витікаючими наслідками.
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Зокрема, як зазначила Джапарова, «ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії і Путіна з можливим відкриттям авіарейсів в окупований Крим».
За її словами, це провокаційні заяви і, очевидно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ і т.д.
Зокрема, як зазначила Джапарова, «ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії і Путіна з можливим відкриттям авіарейсів в окупований Крим».
За її словами, це провокаційні заяви і, очевидно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ і т.д.
Вона підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції і обмеження державами світу, в тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.
Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не тільки своїх громадян, а й громадян інших країн і міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації, констатувала перша заступниця міністра закордонних справ України і додала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.
Джапарова також зазначила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю - не політичне, а стосується безпеки, «адже дії білоруської влади непередбачувані, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі».
За її словами, Україна повністю солідарна в своїх діях з позицією ЄС, США і всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка.
Нагадаємо, державне білоруське агентство Белта розповсюдило заяву Олександра Лукашенка щодо того, що Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму. Про це Лукашенко заявив на нараді з питань співпраці з РФ у вівторок, 1 червня.
Він додав, що відповідне доручення вже дано компетентним відомствам і з цим "не буде проблем".
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