Україна жорстко відповість Білорусі на будь-які спроби легітимізувати окупацію Криму Росією

15:21 02 червень Київ, Україна

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прокоментувала заяву Олександра Лукашенка про те, що Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів в анексований Крим.

Україна буде діяти блискавично і жорстко проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, і якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, - санкції будуть неминучі з усіма витікаючими наслідками.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.



Зокрема, як зазначила Джапарова, «ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії і Путіна з можливим відкриттям авіарейсів в окупований Крим».



За її словами, це провокаційні заяви і, очевидно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ і т.д.

«Ми будемо діяти миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких спроб нав'язати контакти з так званими «ЛНР» або «ДНР». І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма витікаючими наслідками», - сказала Джапарова.

Вона підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції і обмеження державами світу, в тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.



Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не тільки своїх громадян, а й громадян інших країн і міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації, констатувала перша заступниця міністра закордонних справ України і додала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.



Джапарова також зазначила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю - не політичне, а стосується безпеки, «адже дії білоруської влади непередбачувані, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі».



За її словами, Україна повністю солідарна в своїх діях з позицією ЄС, США і всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка.

«І на завершення. Цю «тяганину і провокації», як висловився Лукашенко , розпочала не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в більш міцні обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися справді незалежною і суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка вже страждають звичайні білоруси, які нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємось з їхніми зусиллями відстояти свої права і свободи. Є міжнародне право, згідно з яким Крим і Донбас - це Україна. Росія грубо порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим і розв'язавши агресію на сході України, за що буде нести відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу», - підсумувала Джапарова.

Нагадаємо, державне білоруське агентство Белта розповсюдило заяву Олександра Лукашенка щодо того, що Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму. Про це Лукашенко заявив на нараді з питань співпраці з РФ у вівторок, 1 червня.

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - заявив Лукашенко.

Він додав, що відповідне доручення вже дано компетентним відомствам і з цим "не буде проблем".