Україна чекає відповіді по плану мирного врегулювання на Донбасі

Робота Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі триває. Як сказав у своєму виступі на телебаченні глава Офісу президента України Андрій Єрмак, Україна надала міжнародній групі свій план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Тепер представники української сторони чекають відповіді від візаві щодо свого плану.
Єрмак уточнив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції.
За словами глави Офісу президента, у міжнародних партнерів не виникає сумнівів щодо позиції України.
Він так само уточнив, що Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі є консультаційним майданчиком і прийняті там рішення не несуть прямих політичних зобов'язань для України.
Тому, за його словами, члени української делегації в ТКГ не отримують директив, які отримують делегації, які виїжджають на офіційні переговори, представляючи Україну.
Він уточнив, що ключовими людьми, які сьогодні формують позицію української делегації, є її глава, експрезидент Леонід Кравчук і його заступник, віцепрем'єр Олексій Резніков.
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