Україна чекає китайську ковід-вакцину Sinovac в середині березня

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, - повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Поставку буде здійснювати ПрАТ "Лекхім", - йдеться в повідомленні .