Україна чекає китайську ковід-вакцину Sinovac в середині березня
09:51 05 березня Київ, Україна
В середині березня українці отримають ще одну ковід-вакцину. Йдеться про вакцину CoronaVac китайського виробництва Sinovac
Biotech, за її поставку відповідальна фармацевтична компанія "Лекхім".
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, - повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Поставку буде здійснювати ПрАТ "Лекхім", - йдеться в повідомленні .
В "Лекхім" підкреслили, що вакцина CoronaVac успішно завершила третю фазу клінічних випробувань в Туреччині.
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