Україна закриває свій авіапростір для Білорусі

Уряд заборонив використовувати повітряний простір України літакам, зареєстрованим в Білорусі.
Відповідне рішення затвердив Кабмін 28 травня, повідомляє Урядовий портал.
Також Мінінфраструктури, Державіаслужба і Міністерство закордонних справ відповідно до норм міжнародного права повинні вжити заходів з інформування про зазначену заборону відповідні органи Білорусі.
Як повідомлялося, раніше Кабмін прийняв рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
Відповідне рішення було прийнято після того, як у неділю, 23 травня, білоруська влада примусово, за допомогою винищувачів, посадила в Мінську літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.
На борту цього літака знаходився засновник каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруські силовики після приземлення літака затримали.
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