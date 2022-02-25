Україна закриває свій авіапростір для Білорусі

12:05 28 травень Київ, Україна

Уряд заборонив використовувати повітряний простір України літакам, зареєстрованим в Білорусі.

Відповідне рішення затвердив Кабмін 28 травня, повідомляє Урядовий портал.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни - Вільнюс, і з метою забезпечення безпеки польотів і пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом з державним підприємством «Украерорух» за рішенням Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також Мінінфраструктури, Державіаслужба і Міністерство закордонних справ відповідно до норм міжнародного права повинні вжити заходів з інформування про зазначену заборону відповідні органи Білорусі.



Як повідомлялося, раніше Кабмін прийняв рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.



Відповідне рішення було прийнято після того, як у неділю, 23 травня, білоруська влада примусово, за допомогою винищувачів, посадила в Мінську літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.



На борту цього літака знаходився засновник каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруські силовики після приземлення літака затримали.