Україна закриє авіасполучення з Білоруссю

Володимир Зеленський провів нараду через події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, за підсумками якої президент доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Про це повідомляє пресслужба президента.
"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу державу", - йдеться в повідомленні.
У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступники керівника Офісу глави держави Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко.
Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну з даного питання.
Першою країною, яка заборонила авіасполучення з Білоруссю, стала Литва.
Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, незважаючи на те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.
- Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.
- Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не пам'ятала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі