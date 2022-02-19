Україна закриє авіасполучення з Білоруссю

18:32 24 травень Київ, Україна

Володимир Зеленський провів нараду через події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, за підсумками якої президент доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.



Про це повідомляє пресслужба президента.



"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу державу", - йдеться в повідомленні.



У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступники керівника Офісу глави держави Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко.



Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну з даного питання.



Першою країною, яка заборонила авіасполучення з Білоруссю, стала Литва.



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