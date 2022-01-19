Україна ввела пільговий режим пропуску білорусів у країну

З метою запобігання посилення захворюваності коронавірусом серед населення країни, уряд України вимушено закрив кордон на в'їзд для іноземних громадян. Це обмеження набрало чинності з 29 серпня, і триватиме до 28 вересня.
Водночас, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, громадяни Білорусі зможуть потрапити в Україну, оскільки для них запроваджено спрощену процедуру пропуску.
Нагадаємо, для запобігання другої хвилі пандемії коронавірусу, Кабінет міністрів України тимчасово закрив кордони для іноземців та осіб без громадянства з 29 серпня до 28 вересня.
Водночас група білорусів поскаржилася на те, що після вильоту з Мінська їм відмовили в перетині українського кордону в Одеському міжнародному аеропорту.
Раніше, в серпні Україна вперше відкликала свого посла з Білорусі для проведення консультацій.
Також, президент Білорусі Лукашенко звинуватив Україну у втручанні в справи країни.
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