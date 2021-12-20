Україна вручила ноту протесту послу РФ

Україна твердо заявила своє ставлення до проведення військового параду на території кримського півострова. У Міністерстві закордонних справ повідомили про передану в зв'язку з цією подією Росії ноту протесту.

МЗС України розцінює проведення військового-морського параду підрозділами Чорноморського флоту РФ як «чергове порушення російською стороною міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН». Про це йдеться в поширеній заяві зовнішньополітичного відомства України.

У Києві засудили парад і назвали його «черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії по ескалації напруженості в українсько-російських відносинах».

МЗС України зажадав від Росії припинити дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і вжити заходів, спрямованих на деокупацію суверенної території країни.

Сполучені Штати не визнають незаконну анексію Криму. У заяві державного секретаря Майка Помпео - Кримської декларації, яка була випущена 25 липня 2018 року, відзначається, що «Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, про дотримання яких вона давно стверджує, і припинити окупацію Криму».