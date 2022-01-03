Україна тимчасово скасувала безвіз з Білоруссю

18:11 21 серпень Київ, Україна

Україна припиняє безвізовий режим з Білоруссю з 1 вересня 2020 року, тепер для в'їзду на білоруську територію необхідний закордонний паспорт.

"З початком осені вступає в силу постанова Кабінету Міністрів України" Про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян ", - сказано в повідомленні.

В ДПСУ заявили, що почне роботу новий порядок виїзду, який дозволить поліпшити захист українців.



Крім того, прикордонники прогнозують зменшення часу проходження прикордонного контролю, тому що інформація з закордонних паспортів зчитується автоматично.

"Громадян України, які після 1 вересня 2020 року буде перебувати на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники безперешкодно пропускати і за внутрішніми паспортами", - резюмували в Держприкордонслужбі.

Нещодавно Україна посилила контроль за кордоном з Білоруссю. Ситуація на кордоні спокійна.