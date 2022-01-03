Україна тимчасово скасувала безвіз з Білоруссю

Україна припиняє безвізовий режим з Білоруссю з 1 вересня 2020 року, тепер для в'їзду на білоруську територію необхідний закордонний паспорт.
В ДПСУ заявили, що почне роботу новий порядок виїзду, який дозволить поліпшити захист українців.
Крім того, прикордонники прогнозують зменшення часу проходження прикордонного контролю, тому що інформація з закордонних паспортів зчитується автоматично.
Крім того, прикордонники прогнозують зменшення часу проходження прикордонного контролю, тому що інформація з закордонних паспортів зчитується автоматично.
Нещодавно Україна посилила контроль за кордоном з Білоруссю. Ситуація на кордоні спокійна.
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