Україна разом з усім світом вшановує пам'ять жертв злочину геноциду

16:00 09 грудня Київ, Україна

Сьогодні в усьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, примітно, що Конвенція про запобігання злочину геноциду, прийнята 9 грудня 1948 резолюцією Генасамблеї ООН , стала одним з перших документів з прав людини.

Ця дата була обрана в зв'язку з тим, що в цей день в 1948 році була прийнята Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Мета цього Дня - підвищувати популярність Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього та її ролі в боротьбі з геноцидом і запобіганні цього злочину, як він визначений у Конвенції, і щоб поминати людей, які стали його жертвою, і шанувати їхню пам'ять.

Коментар МЗС України до Міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноциду:

Вшанування людської гідності жертв геноциду і запобігання цьому злочину, серед іншого, вимагає встановлення правди і відновлення історичної справедливості.



Сьогодні світ знайомий з переконливими фактами, які свідчать про те, що організація штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв серед українців в 1932-1933 роках, і насильницьке виселення в 1944 році з Кримського півострова сотень тисяч кримських татар - це були злочини геноциду, вчинені сталінським урядом.



Незважаючи на встановлені факти, неспростовні дані свідків, приголомшливі документи та архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати голодомор 1932-1933 років актом геноциду радянського режиму проти українського народу. Це стосується і депортації кримськотатарського народу 1944 року.



У 2015 році Російська Федерація включила статтю Рафаеля Лемкіна, основоположника дослідження злочину геноциду, «Радянський геноцид в Україні» в так званий перелік екстремістських матеріалів.





Такі дії російської сторони є показовими, адже відповідним скоєнню злочину може бути тільки його заперечення або виправдання.

Те, що Україна продовжує страждати від зовнішньої агресії і насильства, які були вирішені Російською Федерацією в 2014 році в поєднанні зі спробою анексії Криму, служить підтвердженням, що відсутність визнання і засудження злочинів минулого, як і затвердження поваги до прав і свобод людини і громадянина, відкриває шлях до здійснення кричущих порушень універсальних норм і правил, у тому числі злочинів проти людяності.



Україна закликає міжнародну спільноту до об'єднання зусиль для запобігання дискримінації людини за будь-якими ознаками і запобігання повторення подібних злочинів, в тому числі шляхом відновлення і збереження історичної пам'яті.