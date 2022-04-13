Україна стоїть на порозі запровадження локдауну, - Шмигаль

16:34 21 листопада Київ, Україна

Епідемічна ситуація в країні дуже напружена. Попри вживані урядом заходи, захворюваність населення коронавірусом продовжує стрімко зростати. Як стало відомо з сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Facebook, Україна стоїть на порозі запровадження локдауну. Кабмін обговорює введення жорсткого карантину в Україні, але буде орієнтуватися на результат карантину вихідного дня, в зв'язку з чим точної дати поки немає.

Ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити в грудні, каже прем'єр.

"Ми бачимо цей результат у виході на плато за кількістю хворих", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також підтвердив, що ведеться підготовка плану щодо запровадження більш жорсткого карантину.

"Але - це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу", - запевнив Шмигаль.

У зв'язку з цим на цьому тижні проводилися зустрічі з мерами, бізнесом і церквами. Також місцева влада проводить опитування про оптимальність протиепідемічних правил.

"Йдуть щоденні консультації з епідеміологами і інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий усіма план. Хочу ще раз підкреслити: жодної дати по введенню більш жорсткого карантину зараз немає", - резюмував Шмигаль.

Раніше в МОЗ сказали, коли треба ввести локдаун. Жорсткий карантин попросять ввести повторно, коли в день виявлятимуть по 30 тисяч нових випадків коронавірусу.

Також в Україні почали штрафувати за відсутність маски. Покарання піде не тільки за відсутність маски в громадському місці, а й за її неправильне носіння, зокрема, якщо вона не буде закривати ніс. Штраф від 170 до 255 гривень доведеться заплатити відразу ж на місці.