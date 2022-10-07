Нардепи розглянуть останній законопроєкт, який узаконить е-паспорт в додатку "Дія", таким чином, Україна стане однією з перших країн, що реалізували цифровий паспорт у смартфоні.
Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з головою Верховної Ради, керівниками парламентських комітетів і іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету Міністрів з обговорення розгляду в парламенті законопроєктів для виконання передвиборчої програми глави держави.
Про це повідомили в Офісі Президента.
Також народні депутати розглянуть законопроєкти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи. На нараді обговорили і необхідність напрацювання пакету законопроєктів щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи і запуску Міністерства аграрної політики.
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