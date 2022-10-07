07:19 11 березня Київ, Україна

Нардепи розглянуть останній законопроєкт, який узаконить е-паспорт в додатку "Дія", таким чином, Україна стане однією з перших країн, що реалізували цифровий паспорт у смартфоні.

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з головою Верховної Ради, керівниками парламентських комітетів і іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету Міністрів з обговорення розгляду в парламенті законопроєктів для виконання передвиборчої програми глави держави.

Про це повідомили в Офісі Президента.

«У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового або пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна диджиталізація документів і послуг, ми повинні зробити державу в смартфоні», - зазначив Володимир Зеленський.

Також народні депутати розглянуть законопроєкти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи. На нараді обговорили і необхідність напрацювання пакету законопроєктів щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи і запуску Міністерства аграрної політики.