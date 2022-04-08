Україна стала 12-ю країною, що приєдналася до Центру безпеки НАТО в Литві

07:12 08 липня Київ, Україна

Україна приєдналася до діючого в Литві Центру енергобезпеки НАТО , що, безумовно, зміцнить персонал і поглибить експертні можливості центру.

Про це повідомило Міністерство оборони балтійської республіки.

"З приєднанням України додався не тільки ще один прапор. Нам важливо, щоб зміцнювався персонал центру, поглиблювалися експертні можливості", - наводяться в повідомленні слова директора центру полковника Ромуальдаса Петкявічюса.

За його словами, в очолюваній ним структурі тепер до роботи приступить експерт з України.

"Для нас представляє цінність той досвід, який накопичений Україною під час відбиття кібернетичних атак проти енергетичної інфраструктури країни", - підкреслив Петкявічюс.

Основний пріоритет Міністерства енергетики України на найближчий час - від'єднання української енергосистеми від енергосистем Росії та Білорусі і подальша синхронізація з європейською мережею ENTSO-E.

"Вважаю, що "Північний потік-2" - це зброя проти України і загроза енергобезпеці і України, і всієї Європи. Газ має бути товаром, а не інструментом політичного тиску. Тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти російській монополії", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Заснований в 2012 році Центр розробляє для членів Північноатлантичного альянсу рекомендації та пропозиції з приводу найбільш ефективних енергетичних рішень у військовій сфері, бере участь в підготовці навчальних програм, організовує курси, проводить наукові, технічні та академічні дослідження. Фінансується його робота країнами-засновниками і членами, що приєдналися.



З Україною в роботі центру беруть участь 12 країн. Раніше до нього приєдналися Великобританія, Німеччина, Грузія, Італія, Латвія, Польща, Фінляндія, Франція, США, Туреччина та Естонія.