Україна стала 12-ю країною, що приєдналася до Центру безпеки НАТО в Литві

Україна приєдналася до діючого в Литві Центру енергобезпеки НАТО, що, безумовно, зміцнить персонал і поглибить експертні можливості центру.
Про це повідомило Міністерство оборони балтійської республіки.
За його словами, в очолюваній ним структурі тепер до роботи приступить експерт з України.
Основний пріоритет Міністерства енергетики України на найближчий час - від'єднання української енергосистеми від енергосистем Росії та Білорусі і подальша синхронізація з європейською мережею ENTSO-E.
Заснований в 2012 році Центр розробляє для членів Північноатлантичного альянсу рекомендації та пропозиції з приводу найбільш ефективних енергетичних рішень у військовій сфері, бере участь в підготовці навчальних програм, організовує курси, проводить наукові, технічні та академічні дослідження. Фінансується його робота країнами-засновниками і членами, що приєдналися.
З Україною в роботі центру беруть участь 12 країн. Раніше до нього приєдналися Великобританія, Німеччина, Грузія, Італія, Латвія, Польща, Фінляндія, Франція, США, Туреччина та Естонія.
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