Україна терміново готується до другої хвилі коронавируса

З урахуванням статистики коронавируса, захворюваність яким зростає з кожним днем, Президент країни вжив термінових заходів. Як повідомив сьогодні офіс президента, Володимир Зеленський дав вказівку Кабміну про невідкладну перевірку всіх лікувальних установ в плані готовності до другої хвилі епідемії. Перевірці підлягає і забезпеченість лікарень усім необхідним обладнанням, засобами захисту та медикаментами. Про це повідомляє прес-служба ОП.

"З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні, президент Володимир Зеленський дав доручення прем'єр-міністру Денису Шмигаль невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади усім необхідним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Також президент доручив уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі і посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Крім того, Кабмін повинен переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряд мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавирусной інфекції, яка може мати страшні наслідки не тільки для економіки, але і для нашого людського капіталу ", - сказав Зеленський.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що друга хвиля коронавируса очікується з жовтня по квітень.