Україна терміново готується до другої хвилі коронавируса

З урахуванням статистики коронавируса, захворюваність яким зростає з кожним днем, Президент країни вжив термінових заходів. Як повідомив сьогодні офіс президента, Володимир Зеленський дав вказівку Кабміну про невідкладну перевірку всіх лікувальних установ в плані готовності до другої хвилі епідемії. Перевірці підлягає і забезпеченість лікарень усім необхідним обладнанням, засобами захисту та медикаментами. Про це повідомляє прес-служба ОП.
Також президент доручив уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі і посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.
Крім того, Кабмін повинен переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що друга хвиля коронавируса очікується з жовтня по квітень.
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