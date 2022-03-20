Україна змогла переконати ПАРЄ розглянути питання про репресії проти кримських татар

06:58 22 червня Київ, Україна

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне доповідь України про репресії проти кримських татар з боку Російської Федерації.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Українська делегація змогла переконати ПАРЄ залишити в порядку денному доповідь з прав кримських татар - це вже досягнення української делегації. Річ в тому, що з цієї сесії були прибрані всі питання, що стосуються Російської Федерації. Тому що через три місяці там відбудуться вибори, а за правилами ПАРЄ це розглядається як втручання у внутрішню політику. І вони на цій же темі хотіли прибрати і доповідь по кримських татарах", - сказав депутат.

Гончаренко додав, що незважаючи на опір Росії, Україна змогла переконати ПАРЄ.

"Звичайно, Україна обурилася, і ми доводили, що це не має ніякого відношення до Російської Федерації. Так, окупована територія, але до їхньої внутрішньої політики це не має відношення. Колеги погодилися з цим, тому в середу буде розгляд цієї доповіді резолюції. Попередній текст жорсткий і правдивий - з вимогою для Росії звільнити Крим, припинити репресії, розслідувати вбивства і всі ті злочини, які вчинені проти кримських татар", - зазначив політик.

Раніше українська делегація, коментуючи перспективи розгляду кримського питання в ПАРЄ, заявила, що вони очікують опір з боку росіян.