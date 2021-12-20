Україна розірвала 20-річну угоду з РФ про туризм

Агресія Росії на окупованих українських територіях унеможливлює подальшу співпрацю двох країн в сфері туризму.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду України в середу, 31 березня.
Кабмін доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії угоди від 1999 року.
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що дія угоди про співпрацю в галузі туризму припиняється, оскільки, "у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво в зазначеній галузі з країною-агресором припинено, а перспективи налагодження такої співпраці надалі відсутні".
Угода між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.
У документі йдеться про те, що відповідна постанова Кабміну стане завершальним етапом виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду України в середу, 31 березня.
Кабмін доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії угоди від 1999 року.
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що дія угоди про співпрацю в галузі туризму припиняється, оскільки, "у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво в зазначеній галузі з країною-агресором припинено, а перспективи налагодження такої співпраці надалі відсутні".
Угода між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.
У документі йдеться про те, що відповідна постанова Кабміну стане завершальним етапом виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії угоди.
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