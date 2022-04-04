Україна розраховує на продовження підтримки з боку США

Між Україною і США існує стратегічне партнерство, ми розраховуємо на продовження підтримки суверенітету і територіальної цілісності з боку Америки.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.
Заступник керівника Офісу Президента України переконаний, що США і інші країни-члени НАТО будуть розкривати перед Україною механізм програми партнерства з розширеними можливостями.
Ігор Жовква також зазначив, що в питанні боротьби з корупцією бачення президента України Володимира Зеленського і потенційного майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена повністю збігаються. Глава Української держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також президент чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати його функціонал.
Крім того, за його словами, важливою частиною двосторонніх відносин України і США є економічна складова. Відповідні кроки в цій сфері відбувалися, незважаючи на виборчий процес в США. Так, нещодавно було підписано угоду з компанією Westinghouse про перехід ще одного реактора українських АЕС - цього разу типу ВВЕР-440 - на американське ядерне паливо. Також минулого тижня відбулася зустріч у форматі відеозв'язку президента України з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.
У той самий час Ігор Жовква заявив, що наша держава розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи в найкоротші терміни. Президент України Володимир Зеленський на недавньому засіданні оновленої Комісії з питань судової реформи вже поставив відповідні завдання.
Заступник керівника Офісу Президента також повідомив, що зараз йде підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського в США.
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