Україна розраховує на продовження підтримки з боку США

16:26 12 листопада Київ, Україна

Між Україною і США існує стратегічне партнерство , ми розраховуємо на продовження підтримки суверенітету і територіальної цілісності з боку Америки.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

«Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата в президенти Джозефа Байдена, і які продовжують йти зараз, вселяють оптимізм: США готові і надалі відігравати важливу роль в забезпеченні національної безпеки України, в питанні завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, в тому числі фінансової, на розвиток системи нашої національної безпеки», - сказав Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента України переконаний, що США і інші країни-члени НАТО будуть розкривати перед Україною механізм програми партнерства з розширеними можливостями.

«А ми будемо виконувати своє домашнє завдання, виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Упевнений, що підтримка Сполучених Штатів в цьому процесі нам, безумовно, буде надана», - розповів він.

Ігор Жовква також зазначив, що в питанні боротьби з корупцією бачення президента України Володимира Зеленського і потенційного майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена повністю збігаються. Глава Української держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також президент чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати його функціонал.

«Тут я сподіваюся і впевнений в тому, що майбутній президент Сполучених Штатів буде нашим союзником», - зазначив Ігор Жовква.

Крім того, за його словами, важливою частиною двосторонніх відносин України і США є економічна складова. Відповідні кроки в цій сфері відбувалися, незважаючи на виборчий процес в США. Так, нещодавно було підписано угоду з компанією Westinghouse про перехід ще одного реактора українських АЕС - цього разу типу ВВЕР-440 - на американське ядерне паливо. Також минулого тижня відбулася зустріч у форматі відеозв'язку президента України з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

«Дуже багато американських компаній можуть бути зацікавлені в українському ринку. І будуть зацікавлені. І ми по цьому треку будемо рухатися разом», - зазначив заступник керівника Офісу Президента України.

У той самий час Ігор Жовква заявив, що наша держава розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи в найкоротші терміни. Президент України Володимир Зеленський на недавньому засіданні оновленої Комісії з питань судової реформи вже поставив відповідні завдання.

«Багато наших закордонних партнерів, в тому числі американські, кажуть: події, які зараз відбуваються, зокрема, через Конституційний Суд, і рішучий настрій президента в цій ситуації якраз і дозволяє саме в цей період завершити судову реформу. Буквально від всіх партнерів нам доводиться це чути», - розповів Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента також повідомив, що зараз йде підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського в США.