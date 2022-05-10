Україна продовжує відправляти свої вертольоти для гасіння пожеж Туреччини

16:16 06 серпня Київ, Україна

Про те, що Україна направила на допомогу турецьким рятувальникам п'ять своїх вертольотів, оснащених приладами нічного бачення, стало відомо зі слів президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Про це пише Anadolu.



Інших подробиць він не навів. Українська сторона також не повідомляла про відправку вертольотів до Туреччини, а тільки про два пожежних літаки.



Ердоган також повідомив, що з 208 пожеж локалізовані 196 осередків займання. Гасіння триває в п'яти провінціях - Анталья, Стамбул, Іспарта, Айдин і Денізлі.



Також президент Туреччини заявив про плани озеленення регіонів, постраждалих від пожеж.



У свою чергу, міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі повідомив про взяття під контроль найбільшої пожежі поблизу міста Манавгат в провінції Анталья, яка почалася дев'ять днів тому.



"Пожежі в Манавгаті і регіоні Гюндогмуш взяті під контроль. Тривають роботи з гасіння вогню", - цитує міністра телеканал NTV.