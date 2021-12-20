Україна пропонує почати "гуманітарне розмінування" на Донбасі

07:20 18 березень Київ, Україна

З черговою мирною ініціативою виступила Україна під час наради Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ). Згідно з пропозицією заступника голови делегації, віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, українська сторона запропонувала до Великодня (2 травня) провести "гуманітарне розмінування" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Йдеться про розмінування ділянок, на яких знаходяться кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання та інше) і на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт.

Крім того, українська сторона запропонувала розблокувати роботу КПВВ "Щастя" і "Золоте".

"Чекаємо відповідних рішень російської делегації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше на Донбасі різко зросла кількість обстрілів. Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм поруч з населеними пунктами Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 і Дослідне.

Також повідомлялося, що на Донбасі сепаратисти мінують дороги. ОБСЄ виявила 33 міни, встановлені неподалік від Ясного, і 17 мін, встановлених поперек дороги біля Саханки.