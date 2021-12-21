Україна отримала першу партію вакцини Pfizer від COVAX

11:24 16 квітень Київ, Україна





В аеропорту Київ приземлився літак зі 117 тисячами доз вакцини. Сьогодні, 16 квітня, в рамках міжнародної ініціативи COVAX , в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech.В аеропорту Київ приземлився літак зі 117 тисячами доз вакцини.

В рамках механізму COVAX до кінця травня Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca.



Всього безкоштовних вакцин COVAX Україна повинна отримати 8 млн доз. Крім того, влада обіцяє ще 10 млн доз вакцин Pfizer протягом року.

Згідно з планом вакцинації населення від коронавірусної хвороби, перша партія вакцини Pfizer-BioNTech в кількості 117 тис. доз передбачена для щеплення людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС і ДПСУ.

"117 тисяч доз будуть відразу використані для першого щеплення. Будуть використані 50% для першого щеплення. Після цього через 25 днів буде повторне проведення щеплення та отримання повного комплексу вакцини", - розповів Ляшко і запевнив, що перші уколи вакциною Pfizer будуть у будинках для літніх людей.

Також він повідомив, що вже завтра, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини Pfizer направлять в обласні центри.