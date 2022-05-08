Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

В рамках допомоги від уряду Данії, в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які підуть на щеплення тих, хто повинен отримати другу дозу цієї вакцини.
Про це повідомляє в Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я України.
Вакцину з цієї поставки будуть використовувати для вакцинації тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, інші розподілять між пунктами щеплень.
Транспортування вакцини з Датського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
У міністерстві нагадали, що вакцини від COVID-19 Україна отримує трьома шляхами: через прямі закупівлі у компаній-виробників коштом державного бюджету, через глобальну ініціативу по рівномірному розподілу вакцин COVAX і як гуманітарну допомогу.
Станом на 4 серпня Україна вже отримала 11,9 млн доз різних вакцин.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі