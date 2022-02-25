Україна отримала ще одну ноту протесту від російського МЗС

Чергову дипломатичну ноту МЗС Росії направив в МЗС України. Цього разу причиною послужили "провокаційні акції" біля будівлі посольства РФ в Києві. Не залишили без уваги цю акцію і в Москві. Російське зовнішньополітичне відомство викликало до себе повіреного в справах України в РФ. Про це в п'ятницю, 28 травня, повідомила пресслужба відомства.
Відзначається, що 26 травня під російським посольством в Києві пройшла акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" викликав блокування центрального входу в посольство РФ.
Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв'язку з інцидентом.
До слова, тижнем раніше МЗС РФ також передавав Україні ноту протесту через акцію біля посольства РФ в Києві, де активісти протестували проти дій Москви, яка, на думку учасників акції, поставляє допомогу радикалам ХАМАС і сепаратистам на Донбасі.
А місяць тому МЗС РФ також направив Україні ноту через акцію біля посольства в Києві. Тоді Росія звинувачувала "українських екстремістів" в тому, що вони "влаштували біля стін посольства Росії в Києві чергову русофобську вилазку".
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