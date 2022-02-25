Україна отримала ще одну ноту протесту від російського МЗС

16:13 28 травень Київ, Україна

Чергову дипломатичну ноту МЗС Росії направив в МЗС України. Цього разу причиною послужили "провокаційні акції" біля будівлі посольства РФ в Києві. Не залишили без уваги цю акцію і в Москві. Російське зовнішньополітичне відомство викликало до себе повіреного в справах України в РФ. Про це в п'ятницю, 28 травня, повідомила пресслужба відомства.

Відзначається, що 26 травня під російським посольством в Києві пройшла акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" викликав блокування центрального входу в посольство РФ.

"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Зажадали від української сторони прийняти, нарешті, заходи щодо недопущення надалі подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.

Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв'язку з інцидентом.

До слова, тижнем раніше МЗС РФ також передавав Україні ноту протесту через акцію біля посольства РФ в Києві, де активісти протестували проти дій Москви, яка, на думку учасників акції, поставляє допомогу радикалам ХАМАС і сепаратистам на Донбасі.

А місяць тому МЗС РФ також направив Україні ноту через акцію біля посольства в Києві. Тоді Росія звинувачувала "українських екстремістів" в тому, що вони "влаштували біля стін посольства Росії в Києві чергову русофобську вилазку".