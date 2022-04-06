Україна отримує вакцину Pfizer з грубими порушеннями умов зберігання - зіпсовано понад 9000 доз

08:18 15 липня Київ, Україна

При розробці вакцини Comirnaty її виробник попереджав про деякі особливості її транспортування і зберігання - це обов'язковий температурний режим - від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм. При отриманні останньої партії даної вакцини експертами було зафіксовано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини в двох контейнерах - це 9360 доз.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації в ніч на четвер, 15 липня.



За даними чиновників, 30 червня поточного року ДП Укрмедпостач поставили в КП Харківський обласний аптечний склад 21 тисячу 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.



При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини в двох контейнерах (9360 доз).

"1 липня 2021 року було направлено відповідні листи в ДП Укрмедпостач і в Міністерство охорони здоров'я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені в зону карантину і згодом повернуті в ДП Укрмедпостач. Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що регіони України отримують вакцину Pfizer з грубими порушеннями умов зберігання. Стверджувалося, що таким чином було розподілено 38 тисяч доз. Також було оприлюднено відео, на якому видно, що в Харків вакцина Pfizer надійшла без спеціального контейнера, без холодових елементів. Внутрішній трекер зареєстрував плюсову температуру. При цьому виробник наполягає на спеціальному температурному режимі - від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм.



Нагадаємо, на цьому тижні в Україні вакцина Pfizer стала доступна в центрах масової вакцинації. Її можуть отримати всі охочі, але пріоритетом будуть літні люди і люди з супутніми захворюваннями.