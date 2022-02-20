Україна погасила $110 млн за довгостроковими єврооблігаціями

Як стало відомо, Україна здійснила виплати шостого купона за довгостроковими євробондами, термін дії яких обмежений 2032 роком. За даними пресслужби Міністерства фінансів, розмір погашення складає $110,625 млн.

Дані єврооблігації на $3 млрд Україна розмістила у вересні 2017 року, в тому числі на суму $1 млрд 681 млн 877,022 тис. для обміну або викупу єврооблігацій з погашенням у 2019 і 2020 роках.

Нові єврооблігації мають процентну ставку 7,375% річних. Їхнє погашення заплановано рівними частинами в розмірі 25% основної суми на 25 березня і 25 вересня 2031 року, 25 березня і 25 вересня 2032 року.

Нагадаємо, в серпні Мінфін провів розрахунки за єврооблігаціями на 2 млрд доларів, розміщеними під 7,253% на 12 років. Також завершено обмін облігацій 2021-2022 років.