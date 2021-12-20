Україна підписала контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини

20:14 06 квітень Київ, Україна

Уряд України уклав договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини проти COVID-19, повідомляє сайт президента 6 квітня.

«Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки бесіді з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою - у мене з ним була розмова 8 лютого - він пообіцяв, що зробить все можливе і неможливе. І зробив це», - сказав Зеленський.

Відзначається, що безпосередньо переговорним процесом щодо поставок препарату в Україну за дорученням глави держави займався керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Висловлюємо подяку доктору Альберту Бурлі та його колегам за підтримку українського народу в цей важкий час», - сказав керівник Офісу Президента.

Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися і розширюватися.

Перші партії вакцини будуть поставлені в Україну в найближчі місяці, а всі 10 млн доз - протягом 2021 року.