Україна подала в базу розшуку Інтерполу 32 іноземних судна-порушника

07:38 22 грудня Киев, Украина

Оскільки Крим залишається законною територією України, прокуратура АР Крим та м.Севастополь, що діє на материковій частині, продовжує боротьбу проти порушень закону на ввіреній їй території. Як стало відомо з повідомлення пресслужби прокуратури, було встановлено 32 судна, які порушили порядок в'їзду/виїзду з анексованого Росією півострова, і за клопотаннями української прокуратури на них накладено арешти.

"Прокурори планують направити в українське бюро Інтерполу запит для внесення цих суден в базу розшуку, а також вимагати від іноземних держав міжнародну правову допомогу для здійснення арештів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополь і закрила гавані для міжнародного судноплавства з липня 2014 року. "Однак деякі іноземні судна незаконно заходять до Криму, що кваліфікується як дії, що підривають суверенітет України і порушують норми національного законодавства і тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден", - підкреслюють в прокуратурі.

У той самий час в прокуратурі АРК відзначили, що за останні роки кількість іноземних суден, що заходять в порти Криму, скоротилася з 162 до 15.

"Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, рідше - Сирії, Єгипту та Лівану, з якими у України відсутня міжнародна співпраця в цьому напрямку", - повідомляє відомство.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук суддів Конституційного Суду Росії. Вони підозрюються в посяганні на територіальну цілісність України.

Раніше також повідомлялося, що за польоти до Криму заарештовано 65 російських літаків. При цьому було встановлено близько 40 компаній Росії, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в Крим з порушенням міжнародних правил польотів і законів України.

Додамо також, що Кремль загрожує відповіддю Україні за арешт російських літаків. Представник окупаційної влади пригрозив заарештувати "численні об'єкти майна українських чиновників і великого бізнесу" як на самому півострові, так і в Росії.