Україна подала в базу розшуку Інтерполу 32 іноземних судна-порушника

Оскільки Крим залишається законною територією України, прокуратура АР Крим та м.Севастополь, що діє на материковій частині, продовжує боротьбу проти порушень закону на ввіреній їй території. Як стало відомо з повідомлення пресслужби прокуратури, було встановлено 32 судна, які порушили порядок в'їзду/виїзду з анексованого Росією півострова, і за клопотаннями української прокуратури на них накладено арешти.
У той самий час в прокуратурі АРК відзначили, що за останні роки кількість іноземних суден, що заходять в порти Криму, скоротилася з 162 до 15.
Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук суддів Конституційного Суду Росії. Вони підозрюються в посяганні на територіальну цілісність України.
Раніше також повідомлялося, що за польоти до Криму заарештовано 65 російських літаків. При цьому було встановлено близько 40 компаній Росії, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в Крим з порушенням міжнародних правил польотів і законів України.
Додамо також, що Кремль загрожує відповіддю Україні за арешт російських літаків. Представник окупаційної влади пригрозив заарештувати "численні об'єкти майна українських чиновників і великого бізнесу" як на самому півострові, так і в Росії.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии