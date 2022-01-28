Україна планує збільшити витрати на оборону

09:04 12 вересень Київ, Україна

Попри важке становище економіки, викликане пандемією, і наявний дефіцит бюджету, уряд України має намір збільшити витрати на зміцнення безпеки й оборони країни з 5,45% до 5,92% внутрішнього валового продукту (ВВП). Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час наради з питань підготовки оборонного бюджету на 2021, повідомляє пресслужба відомства.

Відзначається, що учасники наради внесли пропозиції щодо фінансування потреб суб'єктів сектора безпеки та оборони в наступному році.

За підсумками обговорення Данилов запропонував їм проаналізувати стан відповідного фінансування в I-III кварталах 2020 року і підготувати до 15 жовтня звіти про використання коштів.

Відзначимо, в Кабміні розраховують, що після 7,5% дефіциту держбюджету в поточному році, в наступному він складе 6%, а ще через два роки знизиться до 3%.

Проєкт Держбюджету на 2021 повинен бути поданий Кабміном у Верховну Раду до 15 вересня.