Україна планує виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб
14:50 18 серпня Киев, Украина
Кабмін виділить 100 мільйонів гривень на створення біокластера, фахівці якого будуть виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 18 серпня, оголосив про створення в Україні біокластера "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій".
"Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об'єднати в одному місці державні і приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал, який є у нас в країні. Кінцева мета - це розробка власних вакцин. До цього повинні почати виробляти тест-системи та вакцини з відкритою технологією виробництва", - йдеться в повідомленні.
Бюджет проєкту на цей рік - 100 мільйонів гривень.
Також Кабмін вирішив виділити 300 мільйонів на центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених.
"Ми говоримо про більш ніж 20 різних орфанних захворювань, які зможуть бути діагностовані в надсучасних медичних центрах. У цьому році на цей проєкт буде виділено 300 млн грн", - повідомив прем'єр.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии