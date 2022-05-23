Україна планує виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб

14:50 18 серпня Киев, Украина

Кабмін виділить 100 мільйонів гривень на створення біокластера, фахівці якого будуть виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 18 серпня, оголосив про створення в Україні біокластера "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій".

"Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об'єднати в одному місці державні і приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал, який є у нас в країні. Кінцева мета - це розробка власних вакцин. До цього повинні почати виробляти тест-системи та вакцини з відкритою технологією виробництва", - йдеться в повідомленні.

Бюджет проєкту на цей рік - 100 мільйонів гривень.

Також Кабмін вирішив виділити 300 мільйонів на центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених.