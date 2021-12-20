Україна планує залучити до переговорів по Донбасу США і Британію

08:51 13 липень Київ, Україна

Яка закликала Захід змінити ставлення до мінським домовленостям віце-прем'єр України, заступник глави делегації України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що наша країна зацікавлена у включенні в мінський і нормандський формати переговорів по врегулюванню на Донбасі США і Великобританії.

Про це він сказав він в ефірі одного з телеканалів.

«Ми точно зацікавлені в тому, щоб діалог, який ведеться сьогодні з Російською Федерацією за допомогою ОБСЄ в мінському форматі і в" нормандському форматі "за допомогою лідерів Німеччини і Франції, міг бути розширений за участю Британії і США як мінімум», - заявив Резніков .

Резніков додав, що на цей рахунок «ведуться сигнали, консультації».

Згідно з повідомленнями ЗМІ, в лютому в ході зустрічі з делегацією конгресу США на чолі з сенатором Джеймсом Інхофом на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в більш активному залученні США до процесу врегулювання конфлікту в Донбасі.

Резніков також заявив, що мінські угоди по врегулюванню конфлікту на Донбасі повинні бути виконані, але їх необхідно модернізувати.

«Наша делегація постійно говорила, що мінські угоди вимагають модернізації, вимагають перегляду, змін. Але ми на сьогоднішній день залишаємося прихильниками того, що слід виконати «Мінськ», оскільки ми про нього домовилися, хоча це політичні домовленості, , а не якийсь міжнародно-правовий договір », - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо! Резніков розповів про справжніх розкладах на переговорах: на його думку, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак не може приймати багато рішень в переговорах по Донбасу самостійно, вони знаходяться у повноваженні виключно Володимира Путіна.