Україна планує залучити до переговорів по Донбасу США і Британію

Яка закликала Захід змінити ставлення до мінським домовленостям віце-прем'єр України, заступник глави делегації України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що наша країна зацікавлена у включенні в мінський і нормандський формати переговорів по врегулюванню на Донбасі США і Великобританії.
Про це він сказав він в ефірі одного з телеканалів.
Резніков додав, що на цей рахунок «ведуться сигнали, консультації».
Згідно з повідомленнями ЗМІ, в лютому в ході зустрічі з делегацією конгресу США на чолі з сенатором Джеймсом Інхофом на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в більш активному залученні США до процесу врегулювання конфлікту в Донбасі.
Резніков також заявив, що мінські угоди по врегулюванню конфлікту на Донбасі повинні бути виконані, але їх необхідно модернізувати.
Нагадаємо! Резніков розповів про справжніх розкладах на переговорах: на його думку, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак не може приймати багато рішень в переговорах по Донбасу самостійно, вони знаходяться у повноваженні виключно Володимира Путіна.
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