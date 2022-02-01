Україна перейшла в "жовту" карантинну зону

12:18 13 травень Київ, Україна

На 13 травня в Україні немає жодної області в "червоній" або "помаранчевій" карантинній зоні.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Миколаївська і Черкаська область відсьогодні переведені в "жовту" зону карантину. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в цих регіонах прийшов в норму.



Таким чином, тепер всі регіони України знаходяться в "жовтій" зоні карантину.



У той самий час, за відсотком від епідемічного порогу м. Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області відповідають "зеленій" зоні.