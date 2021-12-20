Україна відповіла на звинувачення Пєскова про повторення Сребрениці на Донбасі

Нагнітання помилкових звинувачень на адресу ЗСУ на Донбасі - один з методів інформаційної війни Кремля. Від «розіпнутих хлопчиків» московські рупори перейшли до загрози повторення трагедії в Сребрениці.
Ситуація, подібна різанині в Сребрениці, на яку натякали в Кремлі, неможлива в Україні, заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
При цьому він назвав заяви Москви елементом інформаційної війни.
Нагадаємо, напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі загрожує повторенням трагедії в Сребрениці.
Раніше з аналогічною заявою виступив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. За його словами, "якщо на Донбасі буде Сребрениця, РФ буде змушена встати на захист".
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