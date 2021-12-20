Україна відповіла на звинувачення Пєскова про повторення Сребрениці на Донбасі

09:00 11 квітень Київ, Україна

Нагнітання помилкових звинувачень на адресу ЗСУ на Донбасі - один з методів інформаційної війни Кремля. Від «розіпнутих хлопчиків» московські рупори перейшли до загрози повторення трагедії в Сребрениці.

Ситуація, подібна різанині в Сребрениці, на яку натякали в Кремлі, неможлива в Україні, заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Україна не має в планах насильницького звільнення тих територій (Донбасу - ред.). Ми всюди заявляємо про політико-дипломатичний шлях. Для цього існують нормандський формат і консультативний майданчик в Мінську", - зазначив міністр.

При цьому він назвав заяви Москви елементом інформаційної війни.

"Те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни. Не буде війни. Україна не планує робити ніяких відповідей на провокації... Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід або шанс, щоб отримати наступ", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі загрожує повторенням трагедії в Сребрениці.

Раніше з аналогічною заявою виступив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. За його словами, "якщо на Донбасі буде Сребрениця, РФ буде змушена встати на захист".