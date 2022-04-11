Україна відкрита для всіх своїх громадян - Зеленський

«Я вважаю, що такі центри і такий підхід повинні максимально впроваджуватися. Можна сказати так: на всій території Донецької та Луганської областей повинен бути такий шматочок Щастя», - додав Володимир Зеленський.

Окремо президент звернувся російською мовою до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях: «Ви бачите все самі - Україна для вас відкрита. У всіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. У всіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки. У всіх сенсах цього слова».