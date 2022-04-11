Україна відкрита для всіх своїх громадян - Зеленський

Україна на шляху до миру, побудовані нові контрольні пункти в'їзду-виїзду, відновлюються дороги і інфраструктура на Донбасі, це беззастережне свідчення того, що Україна завжди відкрита для всіх своїх громадян, без виключення.
Володимир Зеленський нагадав, що Україна на контрольованій території відкрила всі КПВВ в Донецькій і Луганській областях. При цьому кілька днів тому на Луганщині з'явилося два нових контрольних пункти в'їзду/виїзду в Щасті і Золотому.
Володимир Зеленський зазначив: Україна зі свого боку робить все, щоб війна нарешті закінчилася.
Також в поточному році модернізують КПВВ на Чонгарі, а в наступному році на всіх КПВВ будуть обладнані сервісні центри.
Глава держави висловив переконання, що саме з такими словами, як «зручність», «комфорт» і «безпека» у громадян, особливо у тих, хто проживає на окупованих територіях, повинна асоціюватися Україна.
Окремо президент звернувся російською мовою до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях: «Ви бачите все самі - Україна для вас відкрита. У всіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. У всіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки. У всіх сенсах цього слова».
Володимир Зеленський зазначив: Україна зі свого боку робить все, щоб війна нарешті закінчилася.
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який приєднався до блогу, підкреслив: зараз робиться все, щоб допомогти українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зберігати з ними зв'язок. Саме тому 10 листопада з української сторони було відкрито чотири КПВВ в Донецькій області та три - у Луганській, констатував він. Олексій Резніков анонсував відкриття через місяць сервісного центру в Новотроїцькому.
Також в поточному році модернізують КПВВ на Чонгарі, а в наступному році на всіх КПВВ будуть обладнані сервісні центри.
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