Україна відкрита для всіх своїх громадян - Зеленський

07:27 16 листопада Київ, Україна

Україна на шляху до миру, побудовані нові контрольні пункти в'їзду-виїзду, відновлюються дороги і інфраструктура на Донбасі, це беззастережне свідчення того, що Україна завжди відкрита для всіх своїх громадян, без виключення.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна на контрольованій території відкрила всі КПВВ в Донецькій і Луганській областях. При цьому кілька днів тому на Луганщині з'явилося два нових контрольних пункти в'їзду/виїзду в Щасті і Золотому.
«Пам'ятайте, було дуже багато «зради» через розведення там військ. А за фактом зараз там мирно і тихо. До речі, я був там тиждень тому. Ми відкрили в Щасті новий сервісний центр, де люди тепер можуть отримувати пенсії, соцвиплати і в цілому 88 адміністративних послуг. І, до речі, в цьому ж центрі є відділення банку, пошта, аптека, кімната матері і дитини. Зручно, сучасно, комфортно, безпечно», - констатував президент.
фото: Зеленский на открытии КПВВ Счастье
Глава держави висловив переконання, що саме з такими словами, як «зручність», «комфорт» і «безпека» у громадян, особливо у тих, хто проживає на окупованих територіях, повинна асоціюватися Україна.
«Я вважаю, що такі центри і такий підхід повинні максимально впроваджуватися. Можна сказати так: на всій території Донецької та Луганської областей повинен бути такий шматочок Щастя», - додав Володимир Зеленський.
Окремо президент звернувся російською мовою до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях: «Ви бачите все самі - Україна для вас відкрита. У всіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. У всіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки. У всіх сенсах цього слова».

Володимир Зеленський зазначив: Україна зі свого боку робить все, щоб війна нарешті закінчилася.
«Я точно знаю, що ця війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні», - резюмував глава держави.
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, який приєднався до блогу, підкреслив: зараз робиться все, щоб допомогти українським громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і зберігати з ними зв'язок. Саме тому 10 листопада з української сторони було відкрито чотири КПВВ в Донецькій області та три - у Луганській, констатував він. Олексій Резніков анонсував відкриття через місяць сервісного центру в Новотроїцькому.

Також в поточному році модернізують КПВВ на Чонгарі, а в наступному році на всіх КПВВ будуть обладнані сервісні центри.