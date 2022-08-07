Украина обратится в Международный суд если ситуация с Ираном не разрешится

19:42 17 травня Київ, Україна



Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, який курує справу стосовно збитого літака МАУ

"Якщо переговори зайдуть в безвихідь, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародний суд ООН. Мова йде не тільки про Україну, а про єдиний фронт держав Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану і України"



Деталі: Енин пояснив, що мова йде про переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів в майбутньому і про компенсації сім'ям постраждалих, авіакомпанії і державі Україна.



Заступник голови МЗС також висловив надію, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання з передачі "чорних ящиків" літака іншій країні.



Пряма мова: "Відповідно до всіх міжнародних конвенцій у цій сфері, а це Монреальська і Чиказька конвенція, країна, на території якої стався інцидент, повинна забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних ящиків, або передачу їх іншому, третій державі.



Наскільки нам відомо, в світі сьогодні існує буквально кілька держав, які мають відповідне програмне забезпечення і відповідну експертизу. Більш того, ми вже відпрацювали відповідну технологічну можливість проведення зазначеної експертизи на території Франції. Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи ".



Деталі: Енин висловив надію, що на днях буде затверджено склад делегації України та відповідні директиви, які дозволять наблизитися до початку переговорів з Іраном.



Він також зазначив, що Україна перебуває в активній взаємодії з партнерами з Канади, Швеції, Великобританії, Афганістану для формування єдиної позиції в переговорах з іранською стороною.



Передісторія:



8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). У разі, якщо переговори з Іраном щодо збитого літаку МАУ біля Тегерана , не закінчаться успіхом, Україна і постраждалі країни будуть змушені звернутися до Міжнародного суду ООНДжерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, який курує справу стосовно збитого літака МАУ"Якщо переговори зайдуть в безвихідь, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародний суд ООН. Мова йде не тільки про Україну, а про єдиний фронт держав Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану і України"Деталі: Енин пояснив, що мова йде про переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів в майбутньому і про компенсації сім'ям постраждалих, авіакомпанії і державі Україна.Заступник голови МЗС також висловив надію, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання з передачі "чорних ящиків" літака іншій країні.Пряма мова: "Відповідно до всіх міжнародних конвенцій у цій сфері, а це Монреальська і Чиказька конвенція, країна, на території якої стався інцидент, повинна забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних ящиків, або передачу їх іншому, третій державі.Наскільки нам відомо, в світі сьогодні існує буквально кілька держав, які мають відповідне програмне забезпечення і відповідну експертизу. Більш того, ми вже відпрацювали відповідну технологічну можливість проведення зазначеної експертизи на території Франції. Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи ".Деталі: Енин висловив надію, що на днях буде затверджено склад делегації України та відповідні директиви, які дозволять наблизитися до початку переговорів з Іраном.Він також зазначив, що Україна перебуває в активній взаємодії з партнерами з Канади, Швеції, Великобританії, Афганістану для формування єдиної позиції в переговорах з іранською стороною.Передісторія:8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

20 січня через звіту розслідування Організації цивільної авіації Ірану стало відомо, що український літак Boeing 737-800 був збитий двома ракетами класу "земля - повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через 3 хвилини після зльоту.

"Чорні ящики" з збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Україна просила надати їх їй. Глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявляв, що бортові самописці авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну.

У квітні стало відомо, що Іран направив проект меморандуму про взаєморозуміння українському МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" і в обмін на виплату компенсації і видачу змісту бортового відеореєстратора не переслідувати Іран.