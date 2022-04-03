Україна потребує сучасних сміттєпереробних заводів

12:32 11 листопада Київ, Україна

Вирішити проблему масових звалищ можливо. В першу чергу місцеві органи управління повинні проводити більш масштабну роз'яснювальну роботу. Перше, що потрібно пропагувати - це безпека сучасних технологій перероблення відходів, впевнений міністр екології Роман Абрамовський.

Роман Абрамовський відреагував на недавні звинувачення з приводу літнього міжнародного скандалу між Україною та Угорщиною, коли сміття з Закарпаття водами річки Тиса змило на територію сусідньої країни:

"Ця ситуація повторюється з року в рік. Ми миттєво відреагували: виїхали в район паводків, організували МВС і екологічну інспекцію, які провели аудит територій в заплаві річок. Вони знайшли величезну кількість стихійних звалищ, а це зона відповідальності місцевого самоврядування. Знаєте, в гірських районах люди думають, що вода підніметься і все винесе, тому звалища влаштовують на берегах річок, біля самої води. Навесні річки розливаються і забирають сміття. Але українські ріки - не сміттєпроводи. Необхідно підвищувати свідомість людей. По суті, угорці виловили наше сміття, утилізували його", - пояснив Абрамовський.



Він зазначив: вища державна влада швидко відреагувала на скандальну ситуацію, а ось на місцях особливих змін не відбулося.



"Президент поставив завдання терміново вирішити це питання - закрити стихійні звалища, провести роз'яснювальну роботу серед населення. Але ви ж розумієте, що люди це робили протягом 200-300 років, за рік дуже важко змінити їхні традиції", - підкреслив міністр.



Він заявив, що ситуацію могло б змінити будівництво сучасних сміттєпереробних заводів у всіх регіонах України. Але цей процес гальмують протести місцевих жителів, яким ніхто не пояснив, що нові об'єкти не принесуть їм ніякої шкоди.



"У тому ж Закарпатті голова обласної адміністрації Олексій Петров намагався виділити земельну ділянку, щоб створити на ній безпечний полігон і побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття. В результаті люди запротестували, перекрили трасу з Мукачева на Ужгород. Тут є вина і обладміністрації, яка повинна проводити більш масштабну роз'яснювальну роботу. Перше, що потрібно пропагувати: сучасні технології перероблення відходів екологічно безпечні, це стосується і викидів в атмосферу, і ароматики", - підкреслив Абрамовський.



Екологія в Україні перетворилася на знаряддя політичного рейдерства: таку думку висловлюють професійні екологи. Експерти відзначають, що численні українські екоактивісти активно мітингують під стінами окремих виробництв і використовують тему навколишнього середовища для політичної боротьби - але ніяк не реагують на такі болючі для України теми, як повені на Закарпатті, неконтрольовані стихійні звалища або пожежі в Чорнобильській зоні.