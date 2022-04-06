Україна потребує гарантій безпеки через ПП-2 — Зеленський

16:15 13 липня Київ, Україна

Обсягу газу, який видобувається в Україні, недостатньо, тому ми повинні отримати 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням.

Про це президент сказав в ході форуму "Україна 30" у вівторок, 13 липня.

"Для нас це не просто слова - енергетична безпека. Ми отримуємо за транзит 2 млрд доларів щорічно. Якщо ми говоримо про "зелений курс" України, куди ми йдемо - це про зменшення видобутку і користування газом, зменшення теплової генерації. Де ми беремо на все це гроші? Два мільярди - а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?", - сказав він.

Президент уточнив, що Україні потрібно "орієнтовно 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення, оскільки обсягів видобутку українського газу недостатньо".



Також він наголосив на важливості ціни на газ.