Україна не визнає вибори в Криму та вимагає в ООН нових санкцій проти РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світову спільноту розширити санкції проти Росії через місцеві "вибори" в Криму. Про це в понеділок, 14 вересня, повідомила пресслужба постійного представництва України при ООН у Facebook.
Дипломат поінформував Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша і членів Радбезу ООН про проведення так званих "виборів" на анексованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
"Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі шляхом розширення санкцій", - заявив Кислиця.
Дипломат підкреслив, що "вибори" в Криму є продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України.
"Псевдовибори становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН. Всі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" у тимчасово окупованому Криму будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України", - йдеться в заяві.
Дипломат поінформував Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша і членів Радбезу ООН про проведення так званих "виборів" на анексованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
"Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі шляхом розширення санкцій", - заявив Кислиця.
Дипломат підкреслив, що "вибори" в Криму є продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України.
"Псевдовибори становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН. Всі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" у тимчасово окупованому Криму будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України", - йдеться в заяві.
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