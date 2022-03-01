Україна нарощує систему охорони кордону з Білоруссю

Голова Держприкордонслужби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко відвідав кордон з Білоруссю, де перевірив, які заходи посилення охорони кордону вже впроваджені і визначив подальші завдання.
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 3 червня.
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 3 червня.
З борту патрульного вертольота Н125 Сергій Дейнеко зробив повітряний моніторинг кордону по ділянці Житомирського прикордонного загону. Крім цього, він перевірив, як здійснюється охорона «зеленої» ділянки держкордону і ведуться роботи з позначення кордону на місцевості.
В ході поїздки Дейнеко також перевірив використання прикордонниками в охороні кордону безпілотних авіаційних комплексів і патрульних катерів на річковій ділянці. Також він проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу Іванків.
Відзначається, що особливу увагу прикордонники приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, в тому числі 10-го Окремого загону оперативного реагування Дозор.
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