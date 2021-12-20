Україна на шляху до трансплантаційної незалежності

13:59 07 серпень Київ, Україна





Про це Повідомте міністр охорони здоров'я Максим Вперше за всю історію України, у львівській лікарні швидкої допомоги провели складну операцію по трансплантації підшлункової залози. У планах МОЗ протягом 2,5-3 років перейти на трансплантаційну незалежність.Про це Повідомте міністр охорони здоров'я Максим Степанов у четвер, 7 серпня.



В Україні вже провели три операції з трансплантації - серця, нирки та підшлункової залози.

"Ми хочемо за 2,5-3 роки отримати трансплантаційну незалежність. Щоб ми наших громадян не відправляли за кордон", - повідомив Степанов.

В цьому році, зазначив Степанов, в держбюджеті закладено мільярд гривень на лікування людей за кордоном. У разі проведення операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей.