Україна на шляху до трансплантаційної незалежності
13:59 07 серпень Київ, Україна
Вперше за всю історію України, у львівській лікарні швидкої допомоги провели складну операцію по трансплантації підшлункової залози. У планах МОЗ протягом 2,5-3 років перейти на трансплантаційну незалежність.
Про це Повідомте міністр охорони здоров'я Максим Степанов
у четвер, 7 серпня.
В Україні вже провели три операції з трансплантації - серця, нирки та підшлункової залози.
"Ми хочемо за 2,5-3 роки отримати трансплантаційну незалежність. Щоб ми наших громадян не відправляли за кордон", - повідомив Степанов.
В цьому році, зазначив Степанов, в держбюджеті закладено мільярд гривень на лікування людей за кордоном. У разі проведення операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей.
"Якщо ми будемо говорити про суму коштів, які ми витрачаємо на лікування за кордоном, і розвинемо трансплантації в нашій країні, то кількість людей, яким ми врятуємо життя, збільшиться в рази
. Його стан був несумісний з життям і родичі підписали дозвіл на донорство
, повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Чоловік потрапив до лікарні з розривом аневризми судин головного мозку, стан було несумісним з життям. Рідні підписали дозвіл на донорство. Висловлюємо співчуття родині, яка втратила сьогодні близької людини. Але завдяки вашому рішенню відразу три людини отримали другий шанс ", - заявив він.
За словами Садового, три людини за минулу ніч отримали нові органи - серце, дві нирки і підшлункову залозу.
"Нирку і підшлункову отримав 45-річний львів'янин, який з дитинства хворів на цукровий діабет, а останні кілька років ще й нирковою недостатністю. Операція подарувала йому шанс вилікуватися від обох хвороб! "- написав мер.
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