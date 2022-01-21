Україна може запустити "ковідний сертифікат" до 1 липня

Україна технічно готова ввести паспорти вакцинації, які Європа впроваджує для подорожей. Український документ про вакцинацію від COVID-19 може бути запущений вже до 1 липня.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що документ планують розробити в найкоротші терміни.
За його словами, в український сертифікат будуть внесені всі необхідні дані, він буде інтегрований з сертифікатами ЄС. На переконання міністра, запуск внутрішнього «ковідного сертифіката» буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. Таким чином українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на коронавірус при перших же симптомах і не займатися самолікуванням, вважає міністр.
Як проінформували в МОЗ, введення документа про вакцинацію розробляється спільно з Мінцифри. Робоча назва документа - «ковідний сертифікат», він буде містити дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.
Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета - вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або на порталі «Дія».
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