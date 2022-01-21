Україна може запустити "ковідний сертифікат" до 1 липня

15:43 06 травень Київ, Україна

Україна технічно готова ввести паспорти вакцинації, які Європа впроваджує для подорожей. Український документ про вакцинацію від COVID-19 може бути запущений вже до 1 липня.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що документ планують розробити в найкоротші терміни.

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб з 1 липня він у нас на повну запрацював», - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в український сертифікат будуть внесені всі необхідні дані, він буде інтегрований з сертифікатами ЄС. На переконання міністра, запуск внутрішнього «ковідного сертифіката» буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. Таким чином українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на коронавірус при перших же симптомах і не займатися самолікуванням, вважає міністр.

«Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо - хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який буде давати відповідні переваги при наявності зроблених тестів - це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням», - сказав Степанов.

Як проінформували в МОЗ, введення документа про вакцинацію розробляється спільно з Мінцифри. Робоча назва документа - «ковідний сертифікат», він буде містити дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета - вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або на порталі «Дія».