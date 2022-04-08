Україна може ввести санкції проти сина і найближчого оточення Лукашенка

09:48 09 липня Київ, Україна

Кабмін пропонує РНБО внести 52-х посадових осіб Білорусі, зокрема, сина самопроголошеного президента Білорусі, до списку санкцій.



Застосування нових персональних обмежувальних заходів до білорусів терміном на три роки повинна затвердити Рада нацбезпеки. У разі затвердження підсанкційним особам буде заборонений в'їзд і транзит через територію України, а їхні активи заблокують.



Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій щодо фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.



Так, в запропонований урядом перелік увійшли: