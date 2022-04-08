Україна може ввести санкції проти сина і найближчого оточення Лукашенка

09:48 09 липня Київ, Україна

Кабмін пропонує РНБО внести 52-х посадових осіб Білорусі, зокрема, сина самопроголошеного президента Білорусі, до списку санкцій.

Застосування нових персональних обмежувальних заходів до білорусів терміном на три роки повинна затвердити Рада нацбезпеки. У разі затвердження підсанкційним особам буде заборонений в'їзд і транзит через територію України, а їхні активи заблокують.

Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій щодо фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.

Так, в запропонований урядом перелік увійшли:
  1. Юрій Караєв - помічник президента Республіки Білорусь - інспектор по Гродненській області з 29 жовтня 2020 року, колишній міністр внутрішніх справ, генерал-майор міліції;
  2. Геннадій Казакевич - перший заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримінальної міліції Республіки Білорусь, полковник міліції;
  3. Олександр Барсуков - помічник президента Республіки Білорусь по Мінську з 29 жовтня 2020 року, колишній заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, генерал-лейтенант міліції;
  4. Сергій Хоменко - заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, генерал-майор міліції;
  5. Юрій Назаренко - перший заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, генерал-майор міліції, колишній заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, командувач внутрішніх військ;
  6. Хазалбек Атабеков - заступник командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;
  7. Олександр Шепелев - директор департаменту з питань безпеки та охорони Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;
  8. Дмитро Балаба - керівник загону міліції спеціального призначення при Мінському міськвиконкомі Республіки Білорусь;
  9. Іван Кубраков - міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь з 29 жовтня 2020 року, колишній начальник Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому Республіки Білорусь;
  10. Максим Гамола - колишній начальник департаменту міліції Московського району Мінська Республіки Білорусь;
  11. Олександр Алешкевич - перший заступник начальника районного відділу внутрішніх справ в Московському районі Мінська Республіки Білорусь, начальник кримінальної міліції;
  12. Андрій Галенко - заступник начальника районного відділу внутрішніх справ Московського району Мінська Республіки Білорусь, начальник міліції громадської безпеки;
  13. Олександр Васильєв - начальник управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Республіки Білорусь;
  14. Олег Шуляковський - перший заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Республіки Білорусь, начальник кримінальної міліції;
  15. Анатолій Васильєв - заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Республіки Білорусь, начальник міліції громадської безпеки;
  16. Олександр Астрейко - начальник управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому Республіки Білорусь, генерал-майор міліції;
  17. Леонід Журавський - керівник загону міліції спеціального призначення в Вітебську Республіки Білорусь;
  18. Михайло Домарницький - керівник загону міліції спеціального призначення в Гомелі Республіки Білорусь;
  19. Максим Міхович - керівник загону міліції спеціального призначення в Бресті Республіки Білорусь, підполковник міліції;
  20. Іван Соколовський - начальник Мінського слідчого ізолятора Окрестина Республіки Білорусь;
  21. Валерій Вакульчик - помічник президента Республіки Білорусь - інспектор по Брестській області з 29 жовтня 2020 року, колишній голова Комітету держбезпеки (КДБ) Республіки Білорусь;
  22. Сергій Теребов - перший заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
  23. Дмитро Реуцький - заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
  24. Володимир Калач - заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
  25. Олег Чернишов - заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
  26. Олександр Конюк - посол Республіки Білорусь у Вірменії з 19 листопада 2020 року, колишній генеральний прокурор Республіки Білорусь;
  27. Лідія Єрмошина - голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Республіки Білорусь;
  28. Вадим Іпатов - заступник голови ЦВК Республіки Білорусь;
  29. Олена Дмухайло - секретар ЦВК Республіки Білорусь;
  30. Андрій Гуржій - член ЦВК Республіки Білорусь;
  31. Ольга Дорошенко - член ЦВК Республіки Білорусь;
  32. Сергій Калиновський - член ЦВК Республіки Білорусь;
  33. Світлана Кацуба - член ЦВК Республіки Білорусь;
  34. Олександр Лосякін - член ЦВК Республіки Білорусь;
  35. Ігор Плішевський - член ЦВК Республіки Білорусь;
  36. Марина Рахманова - член ЦВК Республіки Білорусь;
  37. Олег Слижевський - член ЦВК Республіки Білорусь;
  38. Ірина Целіковець - член ЦВК Республіки Білорусь;
  39. Віктор Лукашенко - радник президента Республіки Білорусь з питань національної безпеки, член Ради безпеки Республіки Білорусь;
  40. Ігор Сергієнко - глава Адміністрації Президента Республіки Білорусь;
  41. Іван Тертель - голова КДБ, колишній голова Державного комітету з питань контролю Республіки Білорусь;
  42. Роман Мельник - начальник Головного управління охорони правопорядку і профілактики Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;
  43. Іван Носкевич - голова Слідчого комітету Республіки Білорусь;
  44. Олексій Волков - голова Державного комітету судових експертиз, колишній перший заступник голови Слідчого комітету Республіки Білорусь;
  45. Сергій Аземша - заступник голови Слідчого комітету Республіки Білорусь;
  46. Андрій Смаль - заступник голови Слідчого комітету Республіки Білорусь;
  47. Андрій Павлюченко - керівник оперативно-аналітичного центру при президентові Республіки Білорусь;
  48. Ігор Зубовський - заступник міністра інформації Республіки Білорусь;
  49. Наталя Ейсмонт - прессекретарка президента Республіки Білорусь;
  50. Сергій Зубков - командир підрозділу Альфа (спецзагін Республіки Білорусь);
  51. Андрій Равков - колишній Державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь;
  52. Петро Міклашевич - голова Конституційного Суду Республіки Білорусь.