Україна може ввести санкції проти сина і найближчого оточення Лукашенка

Кабмін пропонує РНБО внести 52-х посадових осіб Білорусі, зокрема, сина самопроголошеного президента Білорусі, до списку санкцій.
Застосування нових персональних обмежувальних заходів до білорусів терміном на три роки повинна затвердити Рада нацбезпеки. У разі затвердження підсанкційним особам буде заборонений в'їзд і транзит через територію України, а їхні активи заблокують.
Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій щодо фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.
Так, в запропонований урядом перелік увійшли:
Застосування нових персональних обмежувальних заходів до білорусів терміном на три роки повинна затвердити Рада нацбезпеки. У разі затвердження підсанкційним особам буде заборонений в'їзд і транзит через територію України, а їхні активи заблокують.
Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій щодо фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.
Так, в запропонований урядом перелік увійшли:
- Юрій Караєв - помічник президента Республіки Білорусь - інспектор по Гродненській області з 29 жовтня 2020 року, колишній міністр внутрішніх справ, генерал-майор міліції;
- Геннадій Казакевич - перший заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримінальної міліції Республіки Білорусь, полковник міліції;
- Олександр Барсуков - помічник президента Республіки Білорусь по Мінську з 29 жовтня 2020 року, колишній заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, генерал-лейтенант міліції;
- Сергій Хоменко - заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, генерал-майор міліції;
- Юрій Назаренко - перший заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, генерал-майор міліції, колишній заступник міністра внутрішніх справ Республіки Білорусь, командувач внутрішніх військ;
- Хазалбек Атабеков - заступник командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;
- Олександр Шепелев - директор департаменту з питань безпеки та охорони Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;
- Дмитро Балаба - керівник загону міліції спеціального призначення при Мінському міськвиконкомі Республіки Білорусь;
- Іван Кубраков - міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь з 29 жовтня 2020 року, колишній начальник Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому Республіки Білорусь;
- Максим Гамола - колишній начальник департаменту міліції Московського району Мінська Республіки Білорусь;
- Олександр Алешкевич - перший заступник начальника районного відділу внутрішніх справ в Московському районі Мінська Республіки Білорусь, начальник кримінальної міліції;
- Андрій Галенко - заступник начальника районного відділу внутрішніх справ Московського району Мінська Республіки Білорусь, начальник міліції громадської безпеки;
- Олександр Васильєв - начальник управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Республіки Білорусь;
- Олег Шуляковський - перший заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Республіки Білорусь, начальник кримінальної міліції;
- Анатолій Васильєв - заступник начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому Республіки Білорусь, начальник міліції громадської безпеки;
- Олександр Астрейко - начальник управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому Республіки Білорусь, генерал-майор міліції;
- Леонід Журавський - керівник загону міліції спеціального призначення в Вітебську Республіки Білорусь;
- Михайло Домарницький - керівник загону міліції спеціального призначення в Гомелі Республіки Білорусь;
- Максим Міхович - керівник загону міліції спеціального призначення в Бресті Республіки Білорусь, підполковник міліції;
- Іван Соколовський - начальник Мінського слідчого ізолятора Окрестина Республіки Білорусь;
- Валерій Вакульчик - помічник президента Республіки Білорусь - інспектор по Брестській області з 29 жовтня 2020 року, колишній голова Комітету держбезпеки (КДБ) Республіки Білорусь;
- Сергій Теребов - перший заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
- Дмитро Реуцький - заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
- Володимир Калач - заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
- Олег Чернишов - заступник голови КДБ Республіки Білорусь;
- Олександр Конюк - посол Республіки Білорусь у Вірменії з 19 листопада 2020 року, колишній генеральний прокурор Республіки Білорусь;
- Лідія Єрмошина - голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Республіки Білорусь;
- Вадим Іпатов - заступник голови ЦВК Республіки Білорусь;
- Олена Дмухайло - секретар ЦВК Республіки Білорусь;
- Андрій Гуржій - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Ольга Дорошенко - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Сергій Калиновський - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Світлана Кацуба - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Олександр Лосякін - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Ігор Плішевський - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Марина Рахманова - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Олег Слижевський - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Ірина Целіковець - член ЦВК Республіки Білорусь;
- Віктор Лукашенко - радник президента Республіки Білорусь з питань національної безпеки, член Ради безпеки Республіки Білорусь;
- Ігор Сергієнко - глава Адміністрації Президента Республіки Білорусь;
- Іван Тертель - голова КДБ, колишній голова Державного комітету з питань контролю Республіки Білорусь;
- Роман Мельник - начальник Головного управління охорони правопорядку і профілактики Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;
- Іван Носкевич - голова Слідчого комітету Республіки Білорусь;
- Олексій Волков - голова Державного комітету судових експертиз, колишній перший заступник голови Слідчого комітету Республіки Білорусь;
- Сергій Аземша - заступник голови Слідчого комітету Республіки Білорусь;
- Андрій Смаль - заступник голови Слідчого комітету Республіки Білорусь;
- Андрій Павлюченко - керівник оперативно-аналітичного центру при президентові Республіки Білорусь;
- Ігор Зубовський - заступник міністра інформації Республіки Білорусь;
- Наталя Ейсмонт - прессекретарка президента Республіки Білорусь;
- Сергій Зубков - командир підрозділу Альфа (спецзагін Республіки Білорусь);
- Андрій Равков - колишній Державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь;
- Петро Міклашевич - голова Конституційного Суду Республіки Білорусь.
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