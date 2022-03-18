Україна може стати пустелею - Мінекології

Міністерство екології України прогнозує Україні перетворення на пустелю. За даними експертів це може трапитися вже через 40 років. Основною причиною такого катаклізму називають незворотні кліматичні зміни, які підвищать рівень посухи в країні. Також аналітики називають серед причин брак води, відсутність біорізноманіття та масову міграцію населення.

Відзначимо, зараз Україна займає 9 місце в світі за площею орних земель, - їхній обсяг - 33 мільйони гектарів. Однак це оптимізму не додає: адже розорювання земель є одним з найвищих в світі і охоплює більше половини території. Через це угіддя часто піддаються згубному впливу водної та вітрової ерозії, або пилових бур.

Тому зараз, кажуть у профільному міністерстві, пріоритетним напрямком державної політики є боротьба з опустелюванням і деградацією земель.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони навколишнього середовища задумалися про оновлення стандартів. Вся річ в тому, що система, яка діє в цій сфері сьогодні, залишилася Україні у спадок від СРСР. Вона застаріла, тому і не працює.