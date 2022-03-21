Україна і Великобританія підписали меморандум про розвиток флоту

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER Україна і Великобританія підписали меморандум про розвиток українського флоту, який, зокрема, передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів і баз ВМС.
Документ підписали міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, повідомляє пресслужба Міноборони 21 червня.
Документ підписали міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, повідомляє пресслужба Міноборони 21 червня.
«Меморандум передбачає реконструкцію українських суднобудівних підприємств, будівництво двох баз ВМС України і спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великобританії», - йдеться в повідомленні.
На заході були присутні секретар РНБО Олексій Данилов, перший морський лорд Великобританії та глава британського флоту Тоні Радакін і посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
«Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством для зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою в Чорному і Азовському морях», - відзначили в Міноборони.
Важливим є той факт, що підписання даного меморандуму відбувається на тлі навчань НАТО в Чорноморському регіоні, в яких активну участь бере і Україна.
Такі спільні навчання - це ще один важливий крок і головний захід, спрямований на набуття можливості ВМС ЗС України працювати повністю за стандартами НАТО.
Більш докладно про навчання і хворобливу реакцію Кремля читайте: https://myc.news/kolonka_redaktora/iznanka_rossijskoj_armii
Також заступник міністра заявив, що британці можуть допомогти Україні в будівництві корвета «Володимир Великий». Цей корабель повинен стати флагманом українського флоту. Введення корвета в експлуатацію заплановане на 2023 рік.
Необхідно відзначити, що активний розвиток українського флоту відбувається на тлі подальшої деградації російських збройних сил і флоту, про що ми писали раніше: https://myc.news/kolonka_redaktora/rossijskij_esminec_lider_kak_simvol_degradacii_rossijskih_voennyh_tehnologij
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