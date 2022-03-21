Україна і Великобританія підписали меморандум про розвиток флоту

18:21 22 червня Київ, Україна





Документ підписали міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, повідомляє пресслужба Міноборони 21 червня. 21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER Україна і Великобританія підписали меморандум про розвиток українського флоту, який, зокрема, передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів і баз ВМС Документ підписали міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, повідомляє пресслужба Міноборони 21 червня.



«Меморандум передбачає реконструкцію українських суднобудівних підприємств, будівництво двох баз ВМС України і спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великобританії», - йдеться в повідомленні.



На заході були присутні секретар РНБО Олексій Данилов, перший морський лорд Великобританії та глава британського флоту Тоні Радакін і посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.



«Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством для зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою в Чорному і Азовському морях», - відзначили в Міноборони.