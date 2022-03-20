Україна і Туреччина за крок від укладення Угоди про вільну торгівлю - Кулеба

17:08 21 червня Київ, Україна

Україна налаштована на укладення Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною і готова продовжити переговори, щоб наблизити його фіналізацію.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав під час спілкування з журналістами за результатами дипломатичного форуму в Анталії.

"Ми в одному кроці від укладення Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити з торговими позиціями, дуже чуйними для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди тільки шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладення Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі зроблені поступки.