Україна і Туреччина за крок від укладення Угоди про вільну торгівлю - Кулеба
17:08 21 червня Київ, Україна
Україна налаштована на укладення Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною і готова продовжити переговори, щоб наблизити його фіналізацію.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба
сказав під час спілкування з журналістами за результатами дипломатичного форуму в Анталії.
"Ми в одному кроці від укладення Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити з торговими позиціями, дуже чуйними для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди тільки шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки", - сказав Кулеба.
Міністр переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладення Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі зроблені поступки.
"Наша делегація готова прибути до Анкари для здійснення подальшого просування в напрямку фіналізації угоди. Тому що ми абсолютно налаштовані на укладення цієї угоди на політичному рівні. Ми повинні дотримуватися балансу інтересів. Для досягнення цього експерти обох країн повинні сісти і досягти згоди. Політична воля є з боку обох країн, на рівні наших президентів. Питання лише в цьому непростому, але неминучого кроці", - додав міністр.
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